Японцы остро отреагировали на прибытие военных на Курильские острова

Россия разместила на острове Итуруп истребители Су-35, однако это не понравилось правительству Японии. Генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга выразил протест.

По его словам, действия Москвы идут в разрез с позицией Токио и это вызывает только сожаления. Несмотря на это японцы продолжат переговоры по поводу принадлежности Курильских островов и заключения мирного договора, передает ТАСС.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Позиция РФ заключается в том, что эти земли вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Суверенитет Москвы над ними имеет международно-правовое оформление и пересмотру не подлежит. В последние годы РФ и Япония ведут переговоры о ведении совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.