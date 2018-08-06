Япония протестует из-за размещения истребителей у своей границы
Россия разместила на острове Итуруп истребители Су-35, однако это не понравилось правительству Японии. Генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга выразил протест.
По его словам, действия Москвы идут в разрез с позицией Токио и это вызывает только сожаления. Несмотря на это японцы продолжат переговоры по поводу принадлежности Курильских островов и заключения мирного договора, передает ТАСС.
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Позиция РФ заключается в том, что эти земли вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Суверенитет Москвы над ними имеет международно-правовое оформление и пересмотру не подлежит. В последние годы РФ и Япония ведут переговоры о ведении совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.
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