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Япония хочет поставить точку в споре о Курилах

Фото: wikipedia.org/James E. Foehl, U.S. Navy
Главы военных ведомств двух стран встретились в Москве спустя 12 лет

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры в Москве со своим японским коллегой Ицунори Онодэрой. Как сообщают в российском военном ведомстве, на результаты сегодняшней встречи "есть большие надежды", но какие, в Минобороны уточнять не стали.

Сергей Шойгу лишь отметил накануне встречи, что будут обсуждаться актуальные вопросы безопасности, глобальной и региональной повестки дня, включая ее военную составляющую.

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"Важно определить, какой вклад могут внести оборонные ведомства в отношения между странами", – цитирует главу Минобороны пресс-служба. Но о чем говорили министры, можно легко догадаться.

В понедельник министр иностранных дел Японии Таро Коно, также приехавший в Москву, сказал, что намерен обсудить с российскими коллегами ситуацию в КНДР, Сирии, Иране и на Украине. Отметим, что встреча проходит в формате "два плюс два", который позволяет министрам иностранных дел и обороны встретиться за одним столом.

А уже во вторник Коно добавил, что намерен обсудить с Сергеем Лавровым проблему заключения мирного договора, а также совместную хозяйственную деятельность на островах. Конечно, Сирия, КНДР и Украина важные вопросы, однако больше всего японцев беспокоят Курилы, которые Токио по-прежнему считает своими.

Так, во время переговоров глав военных ведомств в феврале прошлого года, когда Японию представляла Томоми Инада, разговор шел о планах размещения российской дивизии на Курилах, с чем Токио никак не может смириться. Как пишет ряд СМИ, укрепление Россией Курильских островов может стать препятствием на пути заключения японско-российского мирного договора.

На сегодняшний день на острове Итуруп дислоцируется 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия, на Кунашире – 46-й пулеметно-артиллерийский полк. Еще в ноябре 2016 г. на Итуруп привезли береговой ракетный комплекс "Бастион", а на "Кунашир" – "Бал", выполняющий аналогичные задачи.

Военные объекты на островах восстанавливаются и модернизируются. Более того, на Курилах российские военные планируют построить базу Тихоокеанского флота с причалом на острове Матуа, о чем заявлял еще в прошлом году генерал-полковник Сергей Суровикин.

Фото: mil.ru

Но пока об активном строительстве на островах СМИ ничего не сообщают. Равно как и о размещении дополнительной дивизии, хотя, возможно, имелось в виду реформирование уже существующей 18-й дивизии.

В любом случае между Москвой и Токио сейчас идет политическая игра, где каждая сторона пытается получить для себя более выгодные условия. Япония по-прежнему является союзником США, однако от американского присутствия в Стране восходящего солнца откровенно устали. Например, недавно, убрали "Пэтриоты" в связи со снижением угрозы со стороны КНДР. Но это не мешает американцам строить планы по размещению в Японии комплексов ПРО "Иджис", которые, по словам Шойгу, повышают риск подрыва стратегического баланса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Александр ИЛЬИН
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