Курилы изумили японского военного

Специалист из Страны восходящего солнца отчитался о поездке на "северные территории"

Ю Коидзуми, военный аналитик из Японии, считает, что за последние 5 лет жизнь россиян на Курильских островах изменилась в лучшую сторону.

"Когда я посетил остров в 2013 году, было заасфальтировано всего несколько дорог и началась реконструкция некоторых зданий, однако в этот раз были заасфальтированы практически все дороги в Южно-Курильске и обновлено большинство построек", – цитирует Ю "ИноСми" со ссылкой на Yahoo News Japan .

Аналитик откровенно признался, что новый дом культуры, где прошла встреча японской делегации с местной администрацией, совершенно ошеломил его. Понравился японскому гостю и спортивный центр – тоже новый – с 25-метровым бассейном и тренажерным залом. "Посещение стоит всего 150-200 рублей", – отметил Ю.

Хотя Южно-Сахалинск проигрывает, если его сравнивать с крупными городами, "для российской глубинки это вполне высокий уровень", подчеркнул японский аналитик. Он добавил, что местным жителям нравится их жизнь, и посетовал, что "экономический козырь в рукаве Японии" теперь стал представлять меньшую ценность, чем раньше. По словам Ю Коидзуми, средняя заработная плата на островах выше, чем в материковой России, но в целом жизнь здесь обходится дороже, так как все товары и множество продуктов приходится доставлять с "большой земли".

Япония не считает южные Курильские острова российскими – Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи называют в Стране восходящего солнца "северными территориями" страны.