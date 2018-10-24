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Япония готова подписать мирный договор с Россией

Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Runk
В Стране восходящего солнца довольны, что их допустили на Курилы

Отсутствие гарантий мирного сосуществования между соседними государствами ненормально. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Но скоро все будет в порядке. Выступая с докладом в парламенте, Абэ заявил, что готов открыть новую эру в японо-российских отношениях.

"На основе отношений доверия между мной и президентом России мы решим территориальную проблему и заключим мирный договор", – приводит РИА "Новости" слова Абэ.

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Это можно считать публичным ответом на заявление президента РФ Владимира Путина. Несколько дней назад на Валдайском форуме он заявил, что для подписания мирного договора с Японией требуется повысить уровень доверия и решить территориальный спор.

Судя по высказыванию Абэ, с доверием у Токио уже все в порядке. Что касается претензий Японии на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Южно-Курильской гряды, то и тут, похоже, Токио согласен довольствоваться тем, что дают.

"Уже второй год бывшие жители островов могут посетить могилы предков, прибывая на острова на самолете. Мы начали работу над реализацией совместной экономической деятельности", – отрапортовал премьер в парламенте. Он напомнил, что во время визита Путина в Нагано в 2016 г. стороны подписали около 80 документов, которые сейчас реализуются.

В сентябре в ходе Восточного экономического форума, Путин неожиданно с трибуны предложил японскому руководству подписать мирный договор без всяких предварительных условий. В Токио к такому повороту оказались не готовы и указали, что при наличии территориальных проблем это невозможно.

Япония претендует на 4 курильских острова, которые отошли ей в 1855 году. Однако по итогам Второй мировой войны острова были переданы под юрисдикцию СССР, наследницей которого является Россия. Поэтому претензии Токио Москва считает необоснованными.

Николай ВИКТОРОВ
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