Россия получила Курилы благодаря США

Американцы якобы помогли СССР разгромить Японию и теперь сами этому не рады

Затянувшийся более чем на 70 лет территориальный спор о принадлежности южных Курильских островов отчасти спровоцировала политика Вашингтона в годы Второй мировой войны. На это обратил внимание американский специалист по вопросам безопасности и военной истории Себастьян Роблин. По его словам, без помощи Штатов советская армия не сумела бы разгромить остатки японской армии в 1945 г. и захватить Сахалин и Курилы.



В статье для The National Interest эксперт пересказал исторические события, предопределившие несчастливую для Японии развязку военного конфликта. Весной 1945 г. Москва и Токио официально находились в мирных отношениях. После того как в 1939 г. советские танки и монгольская кавалерия разбили японские силы на Халхин-Голе, две страны заключили пакт о нейтралитете.

Но президент США Франклин Рузвельт решил, что американцы самостоятельно не справятся с вторжением в Японию и попросил СССР оказать поддержку. В ответ Иосиф Сталин пообещал направить советские войска на дальневосточный театр военных действий через три месяца после падения Третьего рейха. Также он потребовал предоставить для этого флот.

У советских военно-морских сил не было столько возможностей для высадки морского десанта, как у западных союзников. Советские корабли были технологически отсталыми, а кроме того, они были развернуты в атлантическом направлении, где продолжалась борьба с нацистскими войсками, утверждает Роблин. Так что американцы не просто должны были предоставить корабли, но и еще обучить советских моряков управлять ими.

В апреле 1945 г. 2 тысячи 300 моряков Военно-морского флота СССР были переброшены на военную базу на Аляску. Там они прошли подготовку и научились управлять кораблями, которые американцы передали Советам. Всего Вашингтон передал Москве 180 кораблей: большие десантные корабли, патрульные фрегаты, минные тральщики, катера для борьбы с субмаринами и запасные деревянные торпедные лодки, а также четыре плавучие станции для ремонта поврежденных судов. На этих кораблях советских моряков впоследствии тайно доставили к японским берегам для участия во вторжении.

Обучению мешал языковой барьер. К тому же американским военным было трудно объяснить советским солдатам, как работать с радарами, поскольку они понятия не имели о существовании такой технологии, отмечается в публикации. Тем не менее к 17 мая подготовка личного состава была завершена.

Через три месяца после капитуляции нацистской Германии советские войска выступили против Квантунской армии Японии в Маньчжурии. Одиннадцатого августа советские сухопутные войска при поддержке американских кораблей начали вторжение в южную часть Сахалина, которая в тот момент принадлежала Японии. Всего через четыре дня японцы капитулировали, и советские войска легко захватили порты на Сахалине. Далее, в ходе ожесточенных боев, в ходе которых японцы оказали сумасшедшее сопротивление, были захвачены и Курильские острова. После того как японский гарнизон наконец-то выполнил приказ о капитуляции, советские военно-морские силы начали обеспечивать безопасность островов Курильской гряды.

Четыре месяца спустя ВМС США потребовали вернуть корабли, временно одолженные СССР. Но 27 патрульных фрегатов были возвращены только в 1949 г., а 15 из 25 оставшихся на плаву десантных кораблей СССР удерживал до 1955 года. К тому моменту они пришли в такое плохое состояние, что американцы отказались тратить деньги даже на их утилизацию. В результате корабли были затоплены или проданы на металлолом.