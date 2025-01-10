Американский политик настроен твердо

На Западе активно обсуждают возможную встречу российского лидера Владимира Путина с избранным американским президентом Дональдом Трампом. Более того, появились детали о вероятных планах следующего руководителя Белого дома на диалог с нашим президентом.

По мнению известного в Британии политолога Александра Меркуриса, следующая вашингтонская администрация намерена сосредоточиться на вопросах безопасности в Европе. Предполагается, что эта тема станет ключевой в первые сто дней правления нового главы Штатов.

"Американская сторона хочет продвинуться в этом вопросе очень быстро в течение первых 100 дней президентства Трампа", – заявил британец.

Западный эксперт отметил, что американская сторона стремится к быстрому прогрессу в этой области. Аналитик считает, что предполагаемая встреча между главой США и российским лидером будет во многом посвящена обсуждению именно этого вопроса.

Трамп, вступающий в должность президента, подчеркивает важность укрепления международной стабильности. Предстоящие переговоры могут определить новые подходы в отношениях между Вашингтоном и Москвой, особенно в контексте европейской безопасности.

К слову, ранее в Киеве назвали точный срок завершения конфликта с Россией.