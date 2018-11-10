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Японский премьер Синдзо Абэ собрался предложить президенту России Владимиру Путину новый вариант решения территориального спора по Курильским островам.
Об этом рассказали источники издания "Майнити" в правительстве Японии.
По их словам, Абэ готов заключить мирный договор, который основан на Совместной Советско-японской декларации 1956 года. Документ предусматривает заключение мира между странами до решения вопроса о принадлежности двух островов Курильского архипелага – Хабомаи и Шикотана. При этом судьба других островов не затрагивалась.
Изначально Япония соглашалось на другую последовательность действий – возврат остров и подписание договора. Однако теперь Токио готово поставить свою подпись под документом при условии, что сможет обсудить судьбу островов Кунашира и Итуруп.
Отмечается, что Абэ и Путин могут обсудить такой сценарий на саммите в Сингапуре, который пройдет 14-15 ноября.
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