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Японский премьер Синдзо Абэ пообещал договориться с
президентом РФ Владимиром Путиным о мире.
Об этом сообщает Тelegram-канал RT.
По словам Абэ, соглашение будет основано на доверии к российскому главе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что стороны реанимируют советско-японский договор о мире.
"Путин и Абэ по итогам проведённой беседы условились, что Россия и Япония активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года", – цитирует Пескова RT.
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