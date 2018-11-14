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Япония заключит с Россией мирный договор

Фото: www.globallookpress.com
Токио положит конец многолетним территориальным разногласиям

Японский премьер Синдзо Абэ пообещал договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о мире.

Об этом сообщает Тelegram-канал RT.

По словам Абэ, соглашение будет основано на доверии к российскому главе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что стороны реанимируют советско-японский договор о мире.

"Путин и Абэ по итогам проведённой беседы условились, что Россия и Япония активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года", – цитирует Пескова RT.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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