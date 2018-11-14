Токио положит конец многолетним территориальным разногласиям

Японский премьер Синдзо Абэ пообещал договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о мире.



Об этом сообщает Тelegram-канал RT.

По словам Абэ, соглашение будет основано на доверии к российскому главе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что стороны реанимируют советско-японский договор о мире.

"Путин и Абэ по итогам проведённой беседы условились, что Россия и Япония активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года", – цитирует Пескова RT.