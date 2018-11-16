Япония не пустит американцев на Курилы

В Токио пообещали, что на островах не будет военных баз

В результате переговоров о мирном договоре с РФ Страна восходящего солнца рассчитывает получить суверенитет над двумя островами Курильской гряды. Такое заявление сделал генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга. Тем самым он прокомментировал вчерашнее заявление Владимира Путина о судьбе мирного договора.



По словам Суги, в советско-японском соглашении 1956 г. говорилось о передаче Токио двух островов. Президент РФ вчера сказал, что в договоре не указано, какая страна получит над ними суверенитет. Но Япония рассчитывает, что на Хабомаи и Шикотан будет распространяться ее суверенитет.

По словам Суги, на встрече в Сингапуре Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ разделили "общее желание, не перекладывая (проблему) на последующие поколения, положить ей конец своими руками".

"Была достигнута договоренность, чтобы на основе Совместной советско-японской декларации ускорить переговоры по заключению мирного договора. Для этого перед тем, как встретить Путина в июне в Японии на саммите "двадцатки", премьер-министр Абэ в начале года посетит с визитом Россию. Об этом было объявлено. На сегодняшний момент я могу сказать только это", – приводит слова Суги РИА "Новости".

От дальнейших уточнений чиновник отказался. В частности, он не ответил на вопросы о том, когда будет заключено рамочное соглашение и будут ли размещаться на островах военные базы.

Между тем японская газета Asahi Shimbun сообщила, что Абэ клятвенно пообещал Путину, что в случае передачи Японии новых территорий на них никогда не будут размещены американские военные базы. Такая возможность ранее не исключалась японским правительством. Но теперь Токио решил пойти на уступки ради ускорения процесса.

После того как в 2016 г. генсек Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти не исключил появления на островах американских солдат, этот вопрос всерьез осложнил переговорный процесс о подписании мирного договора. С тех пор японский премьер на встречах с российским президентом неоднократно давал обещания, не пускать на Курилы американских солдат, передает "Свободная пресса".

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция России состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и наш суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Четырнадцатого ноября на встрече в Сингапуре лидеры России и Японии договорились возобновить диалог по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 г., которая признана обеими странами. В нем говорится, что после заключения мирного договора Японии будут переданы Хабомаи и Шикотан. Однако, по словам Путина, в документе не прописан механизм и основания передачи, а потому договор нуждается в уточнениях и проработке.