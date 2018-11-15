Путин назвал главное условие мирного договора с Японией

Вначале нужно прояснить нюансы советско-японской декларации

Москва и Токио пришли к согласию обсудить вопрос о мирном договоре на основе декларации 1956 года. Однако этот исторический документ позволяет трактовать отдельные его пункты слишком широко. Так что вначале нужно исключить все двусмысленности и недопонимание. С таким заявлением выступил российский лидер.



Заключение российско-японского мирного договора в очередной раз обсуждалось накануне, на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которая состоялась "на полях" саммита АСЕАН в Сингапуре.

Шестьдесят два года назад СССР и Япония подписали декларацию, в которой говорится, что Москва после подписания мирного договора готова передать Токио два южных острова Курильской гряды, напомнил Путин. Однако в документе "не говорится, на каком основании передать, под чьим суверенитетом эти острова останутся, но зафиксирована готовность СССР эти два острова передать", приводит слова президента РИА "Новости".

Обе страны ратифицировали документ в национальных парламентах, но затем "Япония отказалась от выполнения этих договоренностей". Такое же решение впоследствии принял и Советский Союз.

"Потом японцы попросили нас вернуться к обсуждению этих проблем в рамках этой декларации, но в ходе дискуссии центр тяжести сместился и отошел уже, по сути дела, от декларации 1956 года. Но вчера, действительно, в ходе нашей встречи премьер-министр сказал, что Япония готова была бы вернуться к обсуждению проблемы на основе декларации 1956 г.", – заявил президент РФ.

По его словам, такой подход требует "отдельной, дополнительной серьезной проработки, имея в виду, что в самой декларации, как я сказал, далеко не все ясно". Помимо того, что в соглашении не были прописаны основания передачи и последующий суверенитет островов, не стоит сбрасывать со счетов, что "когда-то сама Япония от реализации этих соглашений отказалась", повторил российский лидер.

Накануне по итогам встречи стороны заявили, что предпримут все усилия, чтобы решить территориальный спор и заключить мирный договор. Дискуссия продолжится в ходе визита японского премьера в Россию в начале будущего года.

Однако эксперты скептически относятся к перспективам заключения мирного договора и называют эту проблему "в принципе нерешаемой".

"Эта проблема связана с результатами Второй мировой войны. Практически все основные изменения российско-японской границы проходили по итогам войн. Граница может быть изменена, как я считаю, только по итогам следующей войны между Россией и Японией, что абсолютно невозможно", – заявил РИА "Новости" востоковед, профессор Российского университета дружбы народов Юрий Тавровский.

По его словам, подписание мирного договора связано с территориальными уступками, а Россия на это никогда не пойдет, поскольку это противоречит ее национальным интересам. "Ни один камень на Курильских островах не станет японским в обозримом будущем", – заключил специалист.