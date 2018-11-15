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Премьера Японии допросят после разговора с Путиным

Владимир Путин и Синдзо Абэ. Фото: www.globallookpress.com
Оппозиция в Токио опасается, что Абэ отказался от Курил

Главу японского правительства Синдзо Абэ обязали в ближайшее время выступить перед парламентом с подробным отчетом о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Беседа Путина и Абэ состоялась накануне, в рамках форума АСЕАН в Сингапуре. После встречи японский премьер заявил, что мирный договор между Токио и Москвой непременно будет подписан и что он доверяет российскому лидеру. Эти слова вызвали волнение среди оппозиционных партий Страны восходящего солнца. У них появились опасения, что продвижение по вопросу мирного договора связано с тем, что Абэ пошел на компромисс по территориальному спору.

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"Мы хотим убедиться, идет ли речь о возвращении сразу четырех островов северных территорий или о смене курса", – приводит РИА "Новости" слова главы парламентской фракции Конституционно-демократической партии Японии Киёми Цудзимото.

Глава фракции Демократической партии Кадзухиро Харагути также подчеркнул, что "нельзя отдать только два острова" и закрыть спор.

Сам Абэ комментариев на эту тему не дал, однако генсекретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга заявил, что Токио как и прежде настаивает на передаче ему всех четырех островов Южно-Курильской гряды.

Ранее в японской прессе появились сообщения, якобы Абэ готов вернуться к декларации 1956 г., в которой Москва обещала отдать острова Шикотан и Хабомаи, при этом судьба Кунашира и Итурупа в документе не оговаривалась. Данные территории были закреплены за СССР по итогам Второй мировой войны.

Николай ВИКТОРОВ
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