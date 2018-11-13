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Россия и Япония решат судьбу Курил

Владимир Путин и Синдзо Абэ. Фото: www.globallookpress.com Михаил Метцель/ТАСС
Переговоры на высшем уровне пройдут в среду

Президент Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ вновь обсудят четыре спорных Курильских острова, на которые претендует Токио. Встреча состоится уже завтра в Сингапуре, и, по информации газеты The Japan Times, главной темой разговора станут именно территориальные притязания Японии. Есть ли какие-то конкретные предложения от российской или японской стороны, не сообщается.

Ранее Владимир Путин заявлял, что беседовал с Синдзо Абэ в неформальной обстановке, но к какому-то решению по этому вопросу прийти не удалось, и разговоры все равно заходят в тупик.

Накануне японские СМИ написали, что Синдзо Абэ хочет предложить российскому президенту обсудить мирный договор на основе советско-японской декларации 1956 года. По этому документу допускается передача Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Кроме того, СССР настаивал на нейтральном статусе Японии во время холодной войны.

Но договор так и не был заключен. Вашингтон пригрозил Токио, что не вернет архипелаг Рюккю с островом Окинава, если японцы откажутся претендовать на остальные два острова – Кунашир и Итуруп.

Александр ИЛЬИН
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