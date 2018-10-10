Японцы разозлились из-за российских стрельб на Курилах

Токио вновь почувствовал себя униженным и оскорбленным

Генеральный секретарь правительства Страны восходящего солнца Ёсихидэ Суга выразил протест в связи с запланированными учениями Вооруженных сил РФ в районе Курильских островов.



"Они приведут к усилению военного присутствия российской армии на четырех северных островах, что не совпадает с позицией нашей страны. Для исчерпывающего решения проблемы необходимо решить проблему самих северных территорий", – приводит слова чиновника РИА "Новости".

Ранее Москва уведомила Токио о проведении учебных стрельб в районе островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, чью российскую принадлежность Япония оспаривает. Японцы называют южные острова Курильской гряды "северными территориями".

Резкое заявление японских чиновников странно выглядит на фоне конструктивной позиции российской стороны по столь щепетильному вопросу, как территориальные споры между двумя странами и заключение мирного договора.

В понедельник, 8 октября, стало известно о том, что первоначально Вооруженные силы РФ собирались включить в территорию учений "Восток – 2018" (крупнейших в отечественных войсках за последние 40 лет) и Курилы. Но позже отказались от этой идеи из уважения к чувствам японцев. Токио попросил Москву не проводить учения на Курилах, и российские власти на это согласились.

"Мы приглашали ваших наблюдателей, ваших атташе на учения "Восток – 2018". К сожалению, мы не увидели вашего присутствия, вашего участия в этих маневрах. Надеемся, в дальнейшем мы сможем показать весь мирный настрой наших учений, направленных исключительно на оборону рубежей нашей страны", – заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с начальником Объединенного штаба сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано.

"Поскольку у нас была озабоченность, что военные учения ("Восток-2018") будут проведены на "северных территориях", поэтому мы и решили не отправлять на них наблюдателей. Однако, в этот раз российская сторона решила не проводить военные учения на северных территориях", – ответил адмирал.

Он возложил "большие надежды" на то, что военные ведомства двух стран "смогут продвигать оборонные отношения между Японией и Россией". Однако протест Токио против готовящихся стрельб ставит под сомнение позитивный настрой, выраженный Кавано.

Россия и Япония до сих пор не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием является спорный статус южных Курил. Позиция Москвы заключается в том, что они вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.