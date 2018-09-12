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Спасибо, но нет: Япония отказалась от мирного договора с Россией

Ёсихидэ Суга. Фото: GLOBAL LOOK press/YOSHIO TSUNODA
Японцы требуют отдать "северные территории"

До тех пор, пока вопрос о спорных территориях не решится, мирного соглашения не будет.

Речь идет о южной гряде Курильских островов. Отказ озвучил генсек кабинета министров Ёсихидэ Суга, пишет издание Sankei.

Политик довольно резко прокомментировал слова российского президента Владимира Путина. Напомним, ранее глава нашей страны выдвинул предложение подписать гарантирующий мирные отношения документ без предварительных условий до конца текущего года. Суга заявил, что японское правительство не намерено обсуждать каждое высказывание лидера РФ.

Виктория БАЛАЯН
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