Россия и Япония остались при своих интересах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что суверенитет Российской Федерации над Курильскими островами не обсуждается. Об этом он сказал на пресс-подходе после переговоров с главой МИД Японии Таро Коно. Таким образом дав четко понять представителям Страны восходящего солнца, что границы нашего государства незыблемы.

Лавров отметил, что у Москвы и Токио сохраняются существенные разногласия по теме мирного договора.



"Позиции изначально были диаметрально противоположными. Мы об этом не раз говорили. Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать", – указал министр.

По его словам, Москва и Токио подтвердили готовность работать над договором на основе декларации 1956 г., "что означает прежде всего непреложность самого первого шага – признание нашими японскими соседями итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над всеми южными островам Курильской гряды, тем более что это зафиксировано в Уставе ООН и в многочисленных документах, которые были подписаны в рамках окончания Второй мировой войны, в частности, 2 сентября 1945 года".

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что для Москвы это является базовой позицией, без "шага в этом направлении трудно рассчитывать на какое-либо движение вперед по другим вопросам".

Он еще раз подтвердил: "японским друзьям" донесли мысль о том, что Курилы – это Россия, и власти РФ считают неприемлемым, что в законодательстве Японии острова обозначены как японские северные территории.

Между тем, добавил он, Москва и Токио проработают новые проекты совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Также Лавров коснулся темы действий Вашингтона по развитию системы противоракетной обороны в Стране восходящего солнца и милитаризации региона. По его мнению, военная активность американцев в Японии создает риски для безопасности РФ и Китая.

"Мы обратили внимание на переговорах на те действия, которые предпринимают США по развитию своей глобальной системы ПРО на японской территории, действия, которые направлены на милитаризацию этой части земного шара, и действия, которые США формально оправдывают необходимостью нейтрализации северокорейской ядерной угрозы, как они ее называют. Но на деле – действий, которые создают риски для безопасности РФ и КНР", – заявил глава МИД РФ.

Лавров прокомментировал слова советника премьер-министра Японии Синдзо Абэ, председателя Либерально-демократической партии Кацуюки Каваи, который выразил надежду на поддержку американцев в вопросе мирного договора для сдерживания КНР. Наш министр назвал высказывания японца возмутительными. Сегодня на переговорах Москва указала на этот момент гостям из Токио.

"Наши японские коллеги обратили внимание на то, что этот джентльмен не является представителем исполнительной власти, является помощником председателя Либерально– демократической партии. Это, наверное, и так. Беда только в том, что председателем Либерально-демократической партии является премьер-министр Синдзо Абэ. Мы сделали очень серьезное предупреждение сегодня о неприемлемости такого рода высказываний", – ответил Лавров на соответствующий вопрос журналиста.

Весьма занимательный снимок с пресс-подхода разместила официальный представитель российского министерства Мария Захарова у себя в Facebook. Она его подписала кратко: "Фотография такая же длинная, как и переговоры".

В понедельник, 14 января, в Москве проходит первый раунд переговоров Лаврова и Коно по мирному договору между Россией и Японией.

Позже сегодня стало известно о намеченных на 22 января переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и главой японского кабмина.

"В ходе сегодняшних переговоров мы провели подготовку визита премьер-министра Абэ в Россию. Мы пришли к согласию о том, что в ходе визита в Россию переговоры на высшем уровне пройдут 22 января во второй половине дня", – цитирует РИА "Новости" Коно.

Тему будущих переговоров он не раскрыл.

