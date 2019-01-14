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Москва и Токио взялись за мирный договор

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Главы МИД открыли переговоры по урегулированию проблемы

Россия и Япония приступили к переговорному процессу о заключении мирного соглашения между странами по итогам Второй мировой войны. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В соответствии с поручением наших руководителей по итогам встреч на высшем уровне в Сингапуре в ноябре и в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года мы начинаем сегодня переговоры о проблеме мирного договора", – сказал глава российской дипломатии на встрече с японским коллегой Таро Коно (цитируется по "Интерфаксу").

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По словам Лаврова, "в последние годы российско-японские отношения набрали неплохой темп и развиваются по целому ряду направлений", хотя они и сталкиваются со "сложностями, связанными с внешними факторами". Особенно хорошо продвигается торгово-экономическое сотрудничество, которое проходит "на основе российского приоритетного инвестиционного списка и плана сотрудничества господина Абэ по восьми направлениям".

Российский министр призвал японскую сторону в ходе переговоров неукоснительно следовать договоренностям, которые ранее достигли президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Мы активно выступаем за то, чтобы прилагать дополнительные усилия для вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень – уровень доверия, подлинного партнерства, в том числе партнерства во внешнеполитических делах. Резервы, особенно в экономической, инвестиционной сфере, резервы в сотрудничестве в сфере безопасности поистине неисчерпаемы", – подчеркнул Лавров (цитируется по ТАСС).

Таро Коно со своей стороны также заявил о том, что для Токио очень важно сотрудничество с Москвой. В знак укрепления партнерства японцы пригласили Владимира Путина летом приехать в Страну восходящего солнца на церемонию закрытия японо-российского перекрестного года.

В российском МИД ранее сообщили о том, что по итогам переговоров по просьбе японской стороны пресс-конференция проводиться не будет. Однако в японском внешнеполитическом ведомстве наличие подобной просьбы опровергли. "С японской стороны отказа не было", – приводит слова представителя МИД Японии РИА "Новости".

В начале января Синдзо Абэ заявил о намерении сделать все возможное, чтобы завершить переговоры о заключении мирного договора. При этом он настаивает на том, что для Японии решение этого вопроса невозможно без урегулирования территориального спора.

В МИД России в свою очередь главным условием для мирного договора с Японией называют признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами.

Андрей ФИЛАТОВ
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