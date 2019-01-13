МИД РФ оказался в замешательстве

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с японским коллегой Таро Коно, посвященные теме заключения мира между странами, пройдут без итоговой совместной пресс-конференции по настоянию Токио.

Об этом заявила официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова. Она призналась, что такая просьба японской стороны стала неожиданностью для всех.

"Самым большим для нас удивлением стало то, что накануне двусторонних переговоров японские коллеги попросили не проводить совместной пресс-конференции по её итогам", – сказала Захарова эфире "России-1", передает ТАСС.

Встреча Лаврова и Коно запланирована на 14 января и имеет большое значение для обеих стран, которые в последнее время начали активно искать пути подписания мирного договора.

Япония настаивает на том, чтобы Россия передала ей несколько островов Курильской гряды, включая Итуруп, Кунашир, Шикотан. Ранее Лавров допустил возможность передачи островов, но при условии, что сначала стороны заключат долгожданное соглашение.







