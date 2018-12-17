Лавров согласился отдать Японии часть Курил

Сделка Москвы и Токио состоится только при одном условии

Россия не исключает возможности передачи японской стороне контроля над двумя островами Курильской гряды. Это произойдет только в том случае, если страны заключат мирный договор, который закрепляет итоги Второй мировой войны. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



Выступая в эфире радио "Комсомольская правда", он напомнил, что во время переговоров в Сингапуре президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ решили заключить мирный договор на основе советско-японского соглашения 1956 года. По нему Россия должна передать Японии часть спорных территорий.

"По тому соглашению Советский Союз не в порядке возврата, а в порядке жеста доброй воли, в порядке учета интересов добрососедского японского народа, будет готов передать гряду Хабомаи и остров Шикотан. Наш президент не раз объяснял, что это обязательство не прямого рода – предстоит еще обсуждать, как, когда, в каком качестве", – указал глава ведомства.

Он особо подчеркнул, что Токио по собственной инициативе затруднил переговорный процесс, когда в 1960-е гг. заключил военный союз с Соединенными Штатами и предоставил американским военным право присутствовать на Японских островах.

"Заключение мирного договора значило бы признание Японией итогов Второй Мировой войны. Это неотъемлемый шаг в любых переговорах по Курилам. Пока что наши коллеги на это не готовы. Они всячески дают понять, что так не получится, но это серьезная вещь", – отметил министр.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила о том, что СССР еще в 1960 г. направил японским властям два письма, в которых заявил о том, что военный союз с США лишает Японию независимости, из-за чего "невозможно осуществление обещания советского правительства о передаче Японии островов Хабомаи и Сикотана".

В 2018 г. Россия и Япония активизировали обсуждение вопроса о заключении мирного договора. В сентябре президент РФ Владимир Путин предложил заключить его до конца года без предварительных условий, а все разногласия уладить потом. Но в конце октября премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что мирный договор Токио подпишет только после решения курильской проблемы.

В середине ноября Путин и Абэ провели переговоры на полях саммита АСЕАН в Сингапуре. Главным стал вопрос о возвращении к обсуждению мирного договора на основе декларации 1956 г., который предусматривал передачу двух островов Токио. Но российский лидер указал на отсутствие в документе важных деталей. Например, там не сказано, "под чей суверенитет попадут острова".