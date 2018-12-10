Японцам окончательно отказали в передаче Курил

О потере островов не может быть и речи

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на последней встрече не затрагивали вопроса о передаче Токио контроля над спорными территориями. Принципиальная позиция нашей страны состоит в неприкосновенности российской земли. С таким заявлением выступил полномочный представитель главы государства на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.



"Что касается периодически обсуждаемых слухов о том, что будет дальше с Курилами, могу вам сказать, что я по долгу службы участвовал в целом ряде переговоров Владимира Владимировича Путина с Синдзо Абэ. Никакая проблема передачи островов ни разу не обсуждалась", – приводит слова чиновника "Интерфакс".

По словам Трутнева, единственное, что обсуждали лидеры двух стран, – это "вопросы, связанные с совместной экономической деятельностью" России и Японии на южных Курильских островах. "Я уже об этом говорил, мы считаем, что Япония может быть активнее с точки зрения инвестиций на Курильских островах. Ничего другого добавить не могу", – заключил полпред.

Таким образом, слухи о том, что по итогам переговоров Россия может передать Японии контроль над двумя из четырех оспариваемых островов, являются досужим вымыслом. Такая возможность действительно предусматривалась в советско-японском договоре от 1956 г., но, как ранее говорил Владимир Путин, этот документ нуждается в уточнении.

Пока же российская сторона размещает на Курильских островах новые радиолокационные системы, тем самым показывая, что терять контроль над этой территорией и прилегающими водами Москва не намерена.

"Обновка радиолокационной станции мало чего дает. Хотя то, что она будет, позволит на более дальнем расстоянии обнаружить вражеские корабли, которые в случае передачи островов (Южных Курил) способны перекрыть Тихоокеанскому флоту выход в открытый океан", – говорил в эфире НСН президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов, который выступает категорически против передачи Курил Японии.

В середине ноября Путин и Абэ провели переговоры на полях саммита АСЕАН в Сингапуре. Главным стал вопрос о возвращении к обсуждению мирного договора на основе декларации 1956 г., который предусматривал передачу двух островов Токио. Российский президент, в частности, указал на отсутствие в документе важных деталей. Например, по его словам, в декларации не сказано, "под чей суверенитет попадут острова".