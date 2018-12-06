На Курилах поставили радары

Вокруг островов создали глухой "колпак"

Россия разместила на Курильских островах береговые РЛС "Мыс-1" и гидроакустические комплексы, создав тем самым сплошную зону для обнаружения и отслеживания любых целей вблизи архипелага – надводных, подводных и воздушных. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Как известно, еще два года назад Россия развернула на островах Итуруп и Кунашир противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", которые также присутствуют в Крыму. Дальность ракет Х-35У, которые использует РК "Бал", – 260 км, "Бастион" может вести огонь крылатыми "Ониксами" с дальностью до 600 км, а по некоторым данным, еще больше.

Принятые меры должны обеспечить в случае необходимости поражение авианосных и корабельных ударных групп в Тихом океане, если те сделают попытку пробраться к побережью. Ранее в СМИ был широко освещен подход американского эсминца "Мак-Кэмпбелл" на относительно близкое расстояние к территориальным водам российского Приморья. В Минобороны назвали маневр плановым переходом эсминца из района вблизи территориальных вод Северной Кореи в центральную часть Японского моря.

Передвижная береговая радиолокационная станция "Мыс-М1Э", которую упомянул источник, способна обнаруживать корабли и катера на расстоянии до 200 километров. А на дальности до 60 км РЛС автоматически берет на сопровождение до 89 целей. РЛС размещена на автомобильном прицепе, поэтому ее можно легко перевезти в другую локацию.