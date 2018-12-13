Судьбу Курил решит старая переписка Москвы и Токио

МИД РФ напомнил о прежних договоренностях между СССР и Японией

В переговорах о заключении мирного договора между РФ и Страной восходящего солнца следует принимать в расчет всю дипломатическую переписку по этому вопросу. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.



"Исходим из необходимости учета всей имеющейся дипломатической переписки, включая памятные записки правительства Советского Союза от 27 января и 24 февраля 1960 г.", – приводит слова дипломата РБК.

Обе записки касаются заключения между Японией и США договора о безопасности, который закреплял оборонный союз между двумя странами и узаконил присутствие американских военных на японской территории. По словам Захаровой, в указанных меморандумах говорилось, что из-за военного союза Японии с США передача Курильских островов не представляется возможной.

Японско-американский договор о безопасности "серьезно затрагивает положение на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана", говорилось в первом документе. Москва сделала вывод, что военный союз с США лишает Японию независимости, из-за чего "невозможно осуществление обещания Советского правительства о передаче Японии островов Хабомаи и Сикотана".

Во второй записке Москва подтвердила свою прежнюю позицию: японско-американский договор противоречит обещаниям, которые Токио дал в советско-японской декларации 1956 года.

Очевидна, такая постановка вопроса означает, что для того чтобы рассчитывать на получение южных островов Курильской гряды Японии прежде придется разорвать военный союз с Соединенными Штатами и добиться вывода американских подразделений с Окинавы. Поскольку для Токио такой шаг не представляется возможным, о притязаниях на Курилы японцам лучше забыть.

В 2018 г. Россия и Япония активизировали обсуждение вопроса о заключении мирного договора. В сентябре президент РФ Владимир Путин предложил заключить его до конца года без предварительных условий, а все разногласия уладить потом. Но в конце октября премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что мирный договор Токио подпишет только после решения курильской проблемы.

В середине ноября Путин и Абэ провели переговоры на полях саммита АСЕАН в Сингапуре. Главным стал вопрос о возвращении к обсуждению мирного договора на основе декларации 1956 г., который предусматривал передачу двух островов Токио. Но российский лидер указал на отсутствие в документе важных деталей. Например, там не сказано, "под чей суверенитет попадут острова".