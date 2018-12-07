Москва ждет от Токио признания итогов Второй мировой войны

Лавров указал японским властям, какой они должны сделать первый шаг на пути к мирному договору

Япония должна признать итоги Второй мировой войны, чтобы дальше можно было вести переговоры с Российской Федерацией о заключении мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел РФ в ходе брифинга по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, который прошел в Милане.

Он напомнил, что на встрече 14 ноября в Сингапуре на саммите АСЕАН президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ условились придать дополнительный импульс столь важным переговорам, основываясь именно на документе 62-летней давности.

"В этой декларации сказано, что мирный договор должен быть заключен прежде, чем начнется какой-либо разговор о чем бы то ни было. Заключение мирного договора означает ни много ни мало признание итогов Второй мировой войны", – цитирует ТАСС главу МИД.

Министр подчеркнул, что это является "абсолютно непреложным" началом на всем совместном пути, связанным с подписанием мирного договора.

"Мы ожидаем, что такой шаг будет сделан, потому что иначе ничто другое нельзя будет обсуждать", – констатировал Лавров.

Мирный договор между Японией и Россией (ранее СССР) не подписывается уже более 70 лет. Токио считает, что сначала Москва должна вернуть японцам острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Кремль утверждает, что южные Курильские острова вошли в состав Советского Союза по результатам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит никакому сомнению.

В девятой статье упомянутой выше декларации правительство СССР согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды при условии, что переход их под контроль Токио состоится лишь после заключения мирного договора. Документ ратифицирован парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года. Однако в 1960 г. США и Япония заключили между собой договор о безопасности. В ответ Москва аннулировала обязательства по передаче островов.

