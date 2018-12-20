Токио раскрыл тайну Курильских островов спустя 58 лет

Заключить мирный договор с Москвой помешал Вашингтон

Власти Японии в 1960 г. были согласны на получение от Советского Союза двух островов Курильской гряды. Но этому, по всей видимости, помешали Соединенные Штаты. Это следует из рассекреченных документов о переговорах между Токио и Вашингтоном о Курилах.



Тогдашний премьер-министр Страны восходящего солнца Нобусукэ Киси перед встречей с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром готовил к обсуждению вопрос о возможности согласия Японии на получение от СССР только двух, а не четырех южных островов Курильской гряды, передает РИА "Новости".

"В последнее время в нашей стране иногда обсуждается мнение о том, что необходимо решить проблему (островов) Хабомаи, Шикотан плюс "альфа" (некое добавочное условие) и подписать мирный договор", – говорится в документе, обнародованном Министерством иностранных дел Японии.

В бумагах также говорится, что представители японской рыбодобывающей промышленности требовали от правительства согласиться на возврат Хабомаи и Шикотана при условии признания Советским Союзом неких потенциальных возможностей в связи с Кунаширом и Итурупом "или при условии обеспечения гарантий безопасного промысла в этом районе".

Как отреагировал на это предложение Эйзенхауэр, неизвестно. Но судя по тому, что дело так и не сдвинулось с мертвой точки, Вашингтон выступал против заключения мирного договора между СССР и Японией. А после того как Япония и США заключили военный союз, вопрос о судьбе островов и о заключении мирного соглашения повис в воздухе на долгие десятилетия.

Японская сторона претендует на четыре острова Курильской гряды – Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

В 2018 г. Россия и Япония активизировали обсуждение вопроса о заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны. В середине ноября президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели переговоры на полях саммита АСЕАН в Сингапуре. Главным стал вопрос о возвращении к обсуждению мирного договора на основе декларации 1956 г., который предусматривал передачу двух островов Токио. При этом российский лидер указал на отсутствие в документе важных деталей – например, указаний на то, "под чей суверенитет попадут острова".