Посла Японии вызвали на ковер в российский МИД

Токио пытается исказить смысл договоренностей российского лидера Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ.

Недавние заявления властей Страны восходящего солнца о переговорах по Курилам "дезориентируют общественность двух стран" относительно их содержания, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. Сегодня посла Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки вызвали в МИД, где он беседовал с заместителем главы министерства Игорем Моргуловым.

Дипломату ясно дали понять, что подобные высказывания "грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года", говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Слова Синдзо Абэ о том, что проживающие на Курилах россияне должны согласиться с передачей островов Японии, а также об отказе японцев требовать от России компенсаций за "послевоенную оккупацию островов" в Москве посчитали попыткой Токио навязать нашей стране свой сценарий разрешения спорного вопроса.

"...решение проблемы мирного договора возможно в условиях создания качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях, должно быть поддержано народами обеих стран и основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами", – подчеркнули российские дипломаты.



Напомним, ранее японский премьер также заявил, что "поклялся на могиле отца" добиться исторического поворотного момента с ситуацией по Курилам и приложит для этого все усилия.