Японский премьер дал железное обещание

Ситуация со спорными Курильскими островами разрешится в этом году.

Японский премьер Синдзо Абэ сделал заявление о диалоге с российской стороной во время визита на родину предков – город Нагато (префектура Ямагути). Политик посетил могилу отца, Синтаро Абэ. Там он поклялся, что наладит отношения с нашей страной и поставит точку в вопросе по Курилам. Абэ готов приложить все усилия, чтобы заключить с Россией мирный договор. В 2019 году наступит переломный момент, подчеркнул он.

"Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать все усилия и исполнять свой служебный долг, потому что в этом году будет исторический поворотный момент", – цитирует премьер-министра телерадиокомпания NHK.

Абэ напомнил журналистам, что его отец, который возглавлял МИД страны с 1982 по 1986 годы, также выступал за улучшение отношений двух стран.

Ранее сообщалось, что Япония изменила позицию по Курилам. В вопросе передачи спорных территорий обязательно нужно учитывать мнение россиян, высказался Синдзо Абэ. Если японцы смогут заполучить южнокурильские острова, граждан РФ оттуда никто выгонять не станет.