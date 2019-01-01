Япония изменила позицию по Курилам

Премьер страны восходящего солнца сделал неожиданное заявление

Токио неожиданно смягчило свою позицию относительно спорных Курильских островов. Премьер Синдзо Абэ заявил, что передача территорий должна проходить только с решения россиян – их мнение в этом вопросе обязательно нужно учитывать. При этом он отметил, что в случае, если заветные территории им все-таки достанутся, никто не будет выселять оттуда граждан России.

Политик подчеркнул, что переговоры с Москвой не ведутся с позиции "ушли отсюда".

"Это должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности [территорий] к Японии", – цитирует его ТАСС.

В прошлом, 2018 году Россия и Япония разморозили обсуждения вопроса о заключении мирного договора относительно спорных Курил. Тогда президент РФ Владимир Путин предложил заключить его до конца года без предварительных условий, а все разногласия уладить потом. Но в конце октября премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что мирный договор Токио подпишет только после решения курильской проблемы.