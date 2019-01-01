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Япония изменила позицию по Курилам

Фото: www.globallookpress.com
Премьер страны восходящего солнца сделал неожиданное заявление

Токио неожиданно смягчило свою позицию относительно спорных Курильских островов. Премьер Синдзо Абэ заявил, что передача территорий должна проходить только с решения россиян – их мнение в этом вопросе обязательно нужно учитывать. При этом он отметил, что в случае, если заветные территории им все-таки достанутся, никто не будет выселять оттуда граждан России. 

Политик подчеркнул, что переговоры с Москвой  не ведутся с позиции "ушли отсюда". 

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"Это должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности [территорий] к Японии", – цитирует его ТАСС. 

В прошлом, 2018 году Россия и Япония разморозили обсуждения вопроса о заключении мирного договора относительно спорных Курил. Тогда президент РФ Владимир Путин предложил   заключить его до конца года без предварительных условий, а все разногласия уладить потом. Но в конце октября премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что мирный договор Токио подпишет только после решения курильской проблемы.

Марина МОНРО
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