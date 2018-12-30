Заключить мирный договор между странами оказалось несколько сложнее

Закрепление итогов Второй мировой войны в соответствующем документе существенно приблизит Японию к вожделенным Курилам, о чем недавно говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. По-крайне мере, Россия готова рассмотреть передачу двух островов, если соглашение будет подписано. Однако сделать этот шаг для Токио оказался сложнее, чем для Москвы.

По словам японского премьер-министра Синдзо Абе, в вопросе подписания мирного договора "существует много проблем", из-за чего ему нужно обязательно снова встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я хотел бы начать конкретное обсуждение на встрече с президентом Путиным (во время визита в Россию – прим. "Утро")", – цитирует Абэ издание Kyodo.

Что за проблемы вдруг встревожили японского премьера, он не уточнил. При этом он весьма неопределенно высказался о перспективе размещения американских военных баз на островах, отмечает "Полит Эксперт". Вполне возможно, именно этот вопрос и станет одним из главных в ходе встречи Путина и Абэ.



