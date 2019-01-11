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Москва назвала условия мирного договора с Токио

Фото: www.globallookpress.com
В вопросе передачи Курильских островов поставлена жирная точка

Россия пойдет на мировую с Японией, если последняя не станет спорить с очевидными фактами. Страна восходящего солнца должна признать итоги Второй мировой войны, говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, которое опубликовано специально к приезду в Москву главы МИД Японии Таро Коно.

"Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами", – сказано в сообщении на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Российские дипломаты уверены, что российско-японские отношения нуждаются в пересмотре, они должны выйти на "качественно новый уровень подлинного доверия и партнерства".

В тексте отмечается, что Таро Коно в ходе рабочего визита встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

В среду в МИД РФ вызвали посла Японии за попытки Токио исказить смысл договоренностей президента Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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