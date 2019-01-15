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Острова южной части Курильской гряды являются "исконными территориями" Страны восходящего солнца, упорствуют японцы.
О неизменности юридической позиции правительства заявил генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга. Он отметил, что на встрече главы российского МИД Сергея Лаврова с его японским коллегой Таро Коно Токио и Москва обменялись взглядами на ситуацию.
"На встрече в Москве стороны конкретно изложили свои взгляды, состоялся серьезный обмен мнениями", – сказал генсек на пресс-конференции в японской столице. Об этом пишет ТАСС.
О чем конкретно говорили дипломаты, пока неизвестно. Стороны договорились содержание переговоров на публику не выносить.
Напомним, накануне стало известно о новом двустороннем саммите, посвященном мирному договору, который состоится 22 января.
"В ходе сегодняшних переговоров мы провели подготовку визита премьер-министра Абэ в Россию. Мы пришли к согласию о том, что в ходе визита в Россию переговоры на высшем уровне пройдут 22 января во второй половине дня", – сообщил Коно журналистам.
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