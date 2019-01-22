США запретили Японии мириться с СССР
На пути урегулирования советско-японского территориального
спора и проблемы мирного договора встал Государственный департамент США.
Американцы потребовали от Страны восходящего солнца выйти из переговоров,
пригрозив в противном случае аннексировать часть японской территории. Об этом
говорится в личной переписке одного из участников переговорного процесса.
Японское телевидение впервые обнародовало личную переписку дипломата в ранге посла Сюньити Мацумото, который возглавлял делегацию Японии на переговорах между Токио и Москвой в середине 1950-х годов. В письмах жене он делился впечатлениями от переговоров, сообщает "Российская газета". В одном из таких посланий посол обвинил США в "грязных методах", при помощи которых они вынуждают японцев отказаться от мирного договора.
"Госсекретарь (Джон Фостер) Даллес стал говорить безрассудные вещи о том, что если СССР получит острова Тисима (японское название Курильских островов), то архипелаг Рюкю отойдет США. Стало совершенно грязно", – написал Мацумото в письме от 20 августа 1956 года.
В результате советско-японских переговоров 19 октября 1956 г. была подписана Совместная советско-японская декларация. Но из-за помех со стороны Вашингтона согласовать условия полноценного мирного договора так и не удалось.
В ходе дискуссий Москва выразила готовность передать Японии остров Шикотан и гряду Хабомаи. Когда об этом узнали в Госдепартаменте США, Джон Даллес выразил министру иностранных дел Японии Мамору Сигэмицу свое крайнее недовольство и пригрозил окончательно отобрать у Токио Окинаву и Рюкю.
Есть косвенные свидетельства, что угрозы американцев обсуждались в японском парламенте, но никаких документов на этот счет опубликовано не было. Однако судя по тому, что мирный процесс застопорился, Япония решила не ссориться со своим главным союзникам, который держал на островах огромный воинский контингент. Письма Мацумото, таким образом, стали первым документальным подтверждением того, что Вашингтон действовал методом шантажа и угроз и тем самым вынудил японцев дать задний ход.
Власти США и сегодня пристально следят за российско-японскими переговорами по мирному договору и судьбе Курил. Один из японских политиков, Кацуюки Каваи, в ходе недавней поездки в Вашингтон сказал, что США должны быть заинтересованы в заключении договора между Россией и Японией, так как это будет служить сдерживанию Китая. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал подобные заявления возмутительными.
"Мы сделали очень серьезное предупреждение о неприемлемости такого рода высказываний. Вообще поинтересовались, насколько самостоятельна Япония может быть в решении любых вопросов при такой зависимости от США", – подчеркнул глава МИД РФ.
Сегодня, 22 января, в Москве пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на которой будет обсуждаться территориальный спор и проблема мирного договора. Из-за сильного расхождения позиций предыдущие переговоры на эту тему не дали пока реального результата.
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