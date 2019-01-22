Лидеры Японии и России рассказали о совместной деятельности на островах

Москва и Токио подтвердили заинтересованность в заключении мирного договора, но впереди кропотливая работа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после многочасовых переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ на совместной пресс-конференции. О Курильских островах на брифинге почти не говорили, так и не дав возможности спросить о больной теме журналистам.



"Россия подтвердила заинтересованность в подписании мирного договора с Японией на основе декларации 1956 года", – сказал российский лидер, трансляцию брифинга вел RT.

Владимир Владимирович отметил, что они условились с Абэ продолжить усилия по развитию совместной хозяйственной деятельности на Курилах по пяти направлениям. Однако он ни словом ни обмолвился о статусе российских островов. Больше внимания было уделено экономической составляющей.

"По традиции приоритетное внимание уделили перспективам расширения торгово-инвестиционных связей, отметили поступательный рост взаимной торговли в январе-ноябре истекшего года – объем увеличился на 18%, достигнув почти $20 млрд", – сказал президент России.

Также он считает возможным увеличить товарооборот между нашими странами до $30 миллиардов.

В свою очередь Абэ вскользь коснулся проблемы Курил, как ее понимают в Токио.

"РФ и Япония договорились в этом году вновь организовать чартерный рейс для бывших жителей Курил", – сообщил японский премьер и добавил, что ожидает встретиться с Путиным в июне этого года.

Абэ признался, что нерешенную уже 70 лет проблему мирного договора решить непросто, но необходимо. По его словам, главам МИД России и Японии поручено провести новые переговоры по мирному договору в феврале, возможно, в Мюнхене.

Судя по выражениям лиц и Абэ, и сопровождавших его лиц, тема принадлежности Курил Москвой была доведена до японской делегации основательно – гости уехали не солоно хлебавши.

Уже после брифинга лидеров стран пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что предстоит в нынешнем году еще не один раунд переговоров, поскольку "необходимо укрепить атмосферу взаимного доверия", пишет ТАСС. Это поможет продвинуться по основному вопросу – подписанию мирного договора.

