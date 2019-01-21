Японцы нашли в России злого и доброго следователей по Курилам

Ими оказались президент страны и глава МИД

В вопросах решения мирного договора между РФ и Японией, а также статуса Курильских островов Токио столкнулся со "злым следователем" в лице министра иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом рассказал в эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК Сергей Мингажев. По его словам, все началось с интервью премьер-министра Синдзо Абэ, в котором он посмел рассуждать, что будет с россиянами после того, как на ряд островов Курил, как он себе думает, придет японская власть.

По мнению журналиста, глава правительства Страны восходящего солнца "убедил японцев, что Россия готова отдать два курильских острова".

"Еще буквально три недели назад Синдзо Абэ рассуждал о том, что он будет делать с российскими жителями, когда острова перейдут Японии. Он был в плену иллюзий, но отпор, который дал Сергей Лавров, отрезвил японцев", – заявил Мингажев.

Однако глава МИД РФ на прошедших 14 января переговорах в Москве жестко напомнил японским партнерам, что Токио нужно признать итоги Второй мировой войны, включая суверенитет России над южными Курильскими островами. Свой призыв к японцам наш министр повторил еще раз на итоговой пресс-конференции 16 января.

"В Японии все это воспринимается такой переговорной тактикой Москвы. Здесь открыто называют Лаврова злым следователем, а Путина добрым. Вот они услышали, что сказал злой следователь, теперь хотят услышать, что скажет добрый", – сказал журналист.

На это ведущий программы Евгений Попов под бурные аплодисменты в зале заметил: "То есть они не знают, что у нас бывает злой и очень злой следователь".

Мингажев добавил, что японский премьер сейчас находится под серьезным давлением со стороны прессы и общества, поэтому отказываться от претензий на острова для любого политика стало бы политическим харакири.

Напомним, встреча Абэ с "добрым следователем" Путиным должна пройти 22 января. Это общение двух лидеров будет уже 25-м.