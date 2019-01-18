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У Токио остался последний шанс договориться с Москвой

Фото: kremlin.ru
Абэ в отчаянии летит к Путину, чтобы уговорить его отдать Курилы

Власти Японии не расстаются с надеждой урегулировать территориальный спор с Россией на выгодных для них условиях. В связи с этим на предстоящий визит в Москву премьер-министра Страны восходящего солнца Синдзо Абэ делается огромная ставка, отмечают эксперты.

По мнению руководителя Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерия Кистанова, несмотря на активизацию переговорного процесса по Курилам в последние месяцы ситуация фактически не сдвинулась с мертвой точки.

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"Абэ говорил, что в 2019 г. поставит точку в вопросе мирного договора с Россией, для японцев это звучит как передача островов Москвой. Были и другие высказывания – к примеру, что японцы учтут интересы россиян при передаче этих территорий. Или что Токио предложит Москве отказаться от компенсаций за эти острова. После этого российская сторона поставила точку в данном вопросе, объявив, что речи об отказе от суверенитета над островами не идет. То есть позиции сторон противоположные и переговоры зашли в тупик", – отметил эксперт в интервью ФБА "Экономика сегодня".

Встреча глав МИД двух стран и анонсированный визит японского премьера, который должен состояться 21-22 января, означают, что у Абэ "есть надежды на какой-то компромиссный вариант". Однако в сущности за этими чаяниями стоит попытка Японии зайти на Курилы для ведения совместной деятельности на выгодных им условиях. Это станет первым шагом для выдавливания России с островов.

В ходе предстоящего визита в Москву главы японского правительства стороны, возможно, стороны обсудят вопросы совместного экономического развития Курил. Но и здесь между РФ и Японией нет согласия. Токио настаивает на ведении хозяйственной деятельности не на основе законодательства России, а на основании "некоего особого юридического режима, который не нарушит интересы России и Японии". Но Москва на это не пойдет.

"Для России отказ от собственного законодательства и признание некой "третьей схемы" фактически означает создание анклава на островах. Они де-факто не подчиняются законам РФ, а это категорически неприемлемо для Москвы", – пояснил Кистанов.

Он напомнил, что Япония предлагала России "пять тезисов" по освоению Курильской гряды. Речь идет о пяти сферах экономики, в которых могли бы действовать компании двух стран: возведение теплиц и выращивание овощей, разведение рыбы, строительство ветрогенераторов, переработка мусора и развитие туризма.

"То есть все эти предложения эпохальных перемен в экономике островов не сулят. Более того, японскому бизнесу не интересно вкладываться в местное производство, а все вышеперечисленное – программа японского правительства. По сути, даже эти предложения, которые настойчиво предлагает Токио – лишь средство для получения доступа на острова "на своих условиях" для последующего их получения", – заключил востоковед.

Вероятно, на предстоящей встрече Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным снова прозвучат эти пять тезисов. Однако едва ли аргументы японской стороны будут для России убедительны, если Токио ничего не предложит взамен и не даст гарантий, что вопрос о суверенитете РФ над южными Курилами не будет подвергаться пересмотру.

Андрей ФИЛАТОВ
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