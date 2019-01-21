Мирный договор между Россией и Японией невозможен

О передаче японцам двух курильских островов речи не идет

Москва и Токио пока что не представили друг другу конкретных вариантов мирного соглашения. При этом японская сторона не просила отдать ей два острова Курильской гряды в качестве необходимого условия заключения договора. Об этом журналистам сообщил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.



"Нужно сказать, что каких-либо конкретных вариантов сейчас вообще не существует. Любые заявления на этот счет – это не заявления, касающиеся конкретики, а заявления, касающиеся или запросных позиций, или пожеланий, или рассуждений вслух, не более того", – приводит слова пресс-секретаря РИА "Новости".

По его словам, до тех пор пока стороны не сформулировали конкретных предложений, рассуждать о судьбе мирного договора и спорных территорий вряд ли уместно. "Это не способствует успеху переговоров", – подчеркнул Песков, предложив дождаться итогов завтрашней встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Пресс-секретарь российского лидера также попросил помнить о том, что ни одна из участвующих в переговорах сторон не намерена действовать в ущерб своим национальным интересам.

"Мы всех призываем быть реалистами, исходить из того, что предстоит искать развязку при абсолютной константе соблюдения национальных интересов двух стран. От своих национальных интересов никто отступать не собирается", – сказал Песков.

Решить растянувшуюся на десятилетия проблему в один момент невозможно, поэтому следует запастись терпением: "Работа сложная, скрупулезная, требует участия глав делегаций". При этом российская сторона, разумеется, намерена сделать все возможное, чтобы максимально сократить время решения проблемы, указал представитель Кремля.

Заявления пресс-секретаря президента РФ опровергли ранее появившиеся в СМИ сведения о том, что мирный договор между Россией и Японией может быть подписан при условии, если Москва предоставит Токио гарантии передачи острова Шикотан и необитаемого архипелага Хабомаи. По данным японского агентства Kyodo, в администрации Синдзо Абэ убеждены, что передача островов Кунашир и Итуруп маловероятна, и этот вопрос заведет в тупик переговоры с Россией.

Абэ ранее заявил, что Токио претендует на южные Курилы и планирует предложить Москве отказаться от взаимных претензий на компенсации, которые связаны с этими островами. В ответ Министерство иностранных дел РФ заявило, что такие высказывания грубо искажают суть договоренностей двух государств.

Москва также в очередной раз призвала Токио полностью признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над южными Курильскими островами. По словам наших дипломатов, это позволит двум странам перейти к решению вопроса заключения мирного договора.

На прошлой неделе в Москве прошли переговоры глав МИД России и Японии по проблеме заключения мирного договора. Завтра беседа продолжится на встрече лидеров двух стран.