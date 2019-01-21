Японцы отказываются от Курил

Токио боится окончательно испортить отношения с Москвой

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ готов заключить с Россией договор, по которому его стране передадут лишь острова Шикотан и Хабомаи. Об этом стало известно от правительственных источников.

Абэ не исключает того, что в итоге откажется от притязаний на все четыре острова, в том числе на Кунашир и Итуруп. По словам высокопоставленного представителя администрации страны, вариант того, что Япония получит эти территории "вряд ли можно назвать реалистичным".

Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на японской издание Киодо, Абэ понимает, что требовать от России Кунашир и Итуруп, означает – зайти в тупик в переговорах и лишиться возможности получить хотя бы два острова Малой Курильской гряды.

Впрочем, премьер-министр Японии может вызвать недовольство в обществе. Ведь, как сообщает издание URA.RU, многие годы Токио утверждал, что именно Кунашир и Итуруп – более крупные острова – являются территорией Японии.

В ближайшее время Абэ, изучив мнение населения, должен решить, пойдет ли он на такую сделку с Москвой. При этом японцы переживают о том, что, получив Хабомаи и Шикотан, суверенитет над этими островами не будет им принадлежать. Этот момент не уточняется в Совместной декларации 1956 г., по которой Россия и Япония договорились решать вопрос мирного договора и оспариваемых Токио территорий. СССР соглашался передать Японии острова при условии подписания мирного договора.

Уже 21-22 января Абэ планирует обговорить этот вопрос на переговорах с Владимиром Путиным. С главой МИД РФ Сергеем Лавровым встретится его японский коллега Таро Коно. Министр иностранных дел Россия ранее заявлял, что Япония должна признать суверенитет над всеми островами южных Курил.