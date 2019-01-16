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Японцы настаивают на полной передаче южных Курил

Фото: www.globallookpress.com
Двумя островами дело не ограничится

Три четверти жителей Страны восходящего солнца настаивают на том, чтобы японское правительство добивалось от России окончательной и бесповоротной передачи четырех южных островов Курильской гряды. Соответствующие результаты дал проведенный местным телевидением социологический опрос.

Исследование показало, что 38% респондентов считают обязанностью Москвы единовременно передать Токио все "северные территории" – так в Японии называют четыре спорных южнокурильских острова: Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

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Столько же участников опроса высказались за поэтапную передачу территорий. Они согласны сначала получить суверенитет над Шикотаном и Хабомаи, а затем – над Кунаширом и Итурупом. Тем самым 76% жителей страны считают, что Японии должны достаться все четыре спорных острова.

Всего 10% опрошенных граждан сообщили, что их стране хватит и двух самых южных островов – Шикотана и Хабомаи. О частичной передаче Японии прав именно на эти два участка шла речь в совместной советско-японской декларации 1956 г., которую осенью прошлого года Москва и Токио решили вернуть к жизни.

Опрос также показал, что 30% респондентов высказываются за скорейшее заключение мирного договора между Японией и Россией. При этом 28% респондентов отметили, что торопиться не стоит, а 31% опрошенных затруднился с ответом, передает ТАСС.

Тем временем в Кремле заявили о том, что как бы ни продвигались переговоры о мирном договоре между Россией и Японией и к какому бы результату они ни привели, интересы жителей Курильских островов не пострадают.

"Не может и речи идти о том, чтобы был нанесен какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете "Аргументы и факты". По его словам, стороны договорились, "что они будут искать такую формулировку, которая устроит народы двух стран и поможет им разрубить этот гордиев узел".

"Это абсурдно, что две страны не имеют мирного договора, это сдерживает развитие наших двусторонних отношений. Поэтому заключить его нужно. Каким образом – ответ будет дан в ходе кропотливой работы. Но итогом этой работы должно стать решение, которое никоим образом не нарушает интересы нашего населения", – подытожил представитель Кремля.

Договоренность об активизации переговоров по вопросу мирного договора была достигнута президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ на встречах в ноябре и декабре 2018-го. А 14 января министры иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Таро Коно провели в Москве переговоры в рамках первого раунда диалога по мирному договору. Как отметил Лавров, Москва не собирается обсуждать свой суверенитет над южной частью Курил. Представители Японии ограничились заявлениями о том, что работа по вопросу заключения мирного договора между странами продолжается.

Андрей ФИЛАТОВ
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