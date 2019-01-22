Россия отреагировала на вбросы про "продажу Курил"

Граждан встревожили слухи о якобы назревающей сделке

В Сети гуляют сплетни о том, что если отдать Японии Курильские острова, каждый может получить по 3 тыс. 500 долларов. Якобы именно такую сумму готова выложить Страна восходящего солнца всем россиянам, если ей отдадут Курилы. Политический эксперт Михаил Делягин прокомментировал эти слухи.

По его словам, в сложившейся ситуации главное – вовсе не деньги, отмечает "Царьград".

Истинная цель России – сохранить свои территории, добавил эксперт.

Отметим, что пока россиян пугают слухами, судьбу Курил решают сегодня российский лидер Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ. В Кремле проходят переговоры.

Ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что о передаче японцам двух курильских островов (Шикотан и необитаемого архипелага Хабомаи) речи не идет. Ведь Москва и Токио пока что не представили друг другу конкретных вариантов мирного соглашения. Также пресс-секретарь Владимира Путина напомнил о том, что ни одна из сторон не намерена действовать в ущерб своим национальным интересам.