Спор о мирном договоре затянется на годы

Согласование позиций Японии и России потребует длительного времени

Москва и Токио при всем желании не смогут за несколько встреч решить весь комплекс проблем, связанных с территориальным спором и заключением мирного договора по итогам Второй мировой войны. Поэтому заинтересованным сторонам нужно набраться терпения. С таким заявлением выступил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.



"Это не такая простая проблема, которую можно решить сразу по итогам нескольких переговоров", – приводит слова политика ТАСС.

Комментируя прошедшую накануне встречу президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, Суга подчеркнул, что лидерам удалось "провести конструктивные переговоры по различным сферам" двусторонних отношений.

"Мы считаем, что это был отличный старт 2019 г. для японско-российских отношений", – добавил генсек.

После завершения вчерашних переговоров Синдзо Абэ назвал их достаточно откровенными. "Премьер-министр Абэ сказал нам, что в ходе встречи тет-а-тет с президентом Путиным у него прошел очень открытый обмен мнениями с российским лидером по теме мирного договора", – заявил журналистам пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга (цитируется по РИА "Новости").

Между тем в Кремле заявили, что, несмотря на конструктивный настрой сторон, их позиции по обсуждаемым проблемам не сблизились ни на миллиметр. "Пока мы не фиксируем каких-либо изменений в позиции Японии. С тех пор, как с известной инициативой на Восточном форуме во Владивостоке выступил президент Путин, не претерпела изменений и наша позиция", – заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Эксперты двух стран в преддверии саммита обсуждали возможность того, что Абэ выступит с предложением о передаче Токио двух Курильских островов в обмен на заключение мирного договора. Однако, судя по всему, это предложение не было озвучено.

Вчерашняя встреча Путина и Абэ, которая стала уже 25-й по счету, продолжалась более трех часов. Одной из центральных ее тем стали перспективы заключения мирного договора между Россией и Японией. Российский президент после встречи подтвердил стремление Москвы выстраивать переговорный процесс на основе советско-японской декларации, подписанной в 1956 году.

В сентябре 2018 г. на форуме во Владивостоке Путин предложил японскому премьер-министру заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Позже Абэ назвал такое предложение неприемлемым. По его словам, территориальная проблема не может быть решена до тех пор, пока Россия не согласится отдать Японии часть Курильских островов.