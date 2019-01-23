Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Токио бросит в бой за Курилы поваров

Фото: pixabay.com
Продовольственная дипломатия может оказаться эффективнее переговоров лидеров государств

Шеф-поварам, работающим в японских посольствах и консульствах за границей, серьезно поднимут зарплату. Об этом объявили в МИД Японии. Прибавку кулинары получат уже с начала 2019 г. – и такая оперативность обычно тяжелых на подъем японцев лишний раз доказывает, какую ответственную миссию решено доверить работникам кухни.

Переговоры Токио и Москвы по поводу подписания мирного договора и юрисдикции четырех островов Курильской гряды в активном режиме длятся уже несколько лет. Во вторник, 22 января, состоялась юбилейная, 25-я личная встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным. И, как считают в Токио, ни премьер, ни внешнеполитическое ведомство с задачей не справляются: Москва по-прежнему отказывается отдавать острова.

Поэтому решено сделать ставку на "продовольственную дипломатию", пишет The Japan Times. Ведь удачное угощение как нельзя лучше располагает к установлению теплых дружественных связей. Повышение зарплаты сотрудникам кухни при дипучреждениях будет стимулировать их больше стараться, тщательнее изучать традиции национальной кухни государств и вкусы иностранных гостей, что в конечном итоге сделает собеседников более сговорчивыми.

В Токио не говорят, конечно, что собираются выменять Курилы на роллы и сябу-сябу, отмечает "Царьград". Однако неоспоримый факт: после визита Путина в 2016 г. на горячие источники города Нагато, где для российского лидера приготовили по особому рецепту говядину и рыбу фугу, в Москве и Токио заявили о прорыве в российско-японских отношениях. Меню к подписанию договора наверняка уже продумывается.

Фоторепортаж
Россия поставит на Курилах С-400
megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф" megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф" megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф"
megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф" megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф" megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф"
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Захватчик самолета объяснил требование лететь в Афганистан

Очевидцы злополучного рейса утверждают, что мужчина вел себя адекватно

Меркель приготовилась к хорошему разводу

Немецкий канцлер послала заботливый месседж в Лондон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей