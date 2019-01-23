Токио бросит в бой за Курилы поваров

Продовольственная дипломатия может оказаться эффективнее переговоров лидеров государств

Шеф-поварам, работающим в японских посольствах и консульствах за границей, серьезно поднимут зарплату. Об этом объявили в МИД Японии. Прибавку кулинары получат уже с начала 2019 г. – и такая оперативность обычно тяжелых на подъем японцев лишний раз доказывает, какую ответственную миссию решено доверить работникам кухни.

Переговоры Токио и Москвы по поводу подписания мирного договора и юрисдикции четырех островов Курильской гряды в активном режиме длятся уже несколько лет. Во вторник, 22 января, состоялась юбилейная, 25-я личная встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным. И, как считают в Токио, ни премьер, ни внешнеполитическое ведомство с задачей не справляются: Москва по-прежнему отказывается отдавать острова.

Поэтому решено сделать ставку на "продовольственную дипломатию", пишет The Japan Times. Ведь удачное угощение как нельзя лучше располагает к установлению теплых дружественных связей. Повышение зарплаты сотрудникам кухни при дипучреждениях будет стимулировать их больше стараться, тщательнее изучать традиции национальной кухни государств и вкусы иностранных гостей, что в конечном итоге сделает собеседников более сговорчивыми.

В Токио не говорят, конечно, что собираются выменять Курилы на роллы и сябу-сябу, отмечает "Царьград". Однако неоспоримый факт: после визита Путина в 2016 г. на горячие источники города Нагато, где для российского лидера приготовили по особому рецепту говядину и рыбу фугу, в Москве и Токио заявили о прорыве в российско-японских отношениях. Меню к подписанию договора наверняка уже продумывается.