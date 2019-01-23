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Абэ намерен покончить с ненормальностью ситуации по договору

Синдзо Абэ и Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Глава японского правительства отказался раскрывать подробности встречи с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на полях Всемирного экономического форума в Давосе не стал много говорить о состоявшихся накануне переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что проблему с мирным договором необходимо решать, поскольку она неестественна.

При этом он счел дискуссию, которая вчера продолжалась в Кремле в течение трех часов, основательной.

"Однако мы сейчас переговоры не завершили, и я не могу предоставлять много информации об этом", – заявил японский премьер.

По его мнению, сложившаяся ситуация, когда мирный договор Япония и Россия (ранее – СССР) уже 70 лет никак не могут подписать, – ненормальная и он хотел бы положить этому конец, пишет "Лента" со ссылкой на "Интерфакс". Абэ считает, что подписание между Москвой и Токио такого документа послужит миру и процветанию всего Дальнего Востока.

Очередные переговоры японского и российского лидеров состоялись 22 января. По итогу встречи Путин назвал условие заключения мирного договора: оно "должно быть взаимоприемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих стран". Он подчеркнул, что впереди страны ждет кропотливая работа для решения данной проблемы. Следующая встреча Путина и Абэ намечена на июнь 2019 года.

Елена УСОВА
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