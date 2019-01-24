В полетах российских Су-24 усмотрели попытку ракетного удара

В середине января японская авиация сопроводила два российских фронтовых бомбардировщика, которые летели над нейтральными водами в Японском море. Местные СМИ преподнесли этот рядовой инцидент чуть ли не как отражение попытки самолетов ВКС РФ вторгнуться в воздушное пространство Японии и нанести ядерный удар по островам.



Тем самым в Стране восходящего солнца создается мнение о том, что Москва может напасть в любой момент, и потому следует готовиться к полномасштабной войне с РФ, с которой по-прежнему не получается заключить мирный договор и разрешить территориальный спор. Российские эксперты считают, что подобные подозрения не имеют под собой реальной почвы.

Пресса Японии исказила факты, касающиеся происшествия, и сделала из него неправильные выводы, сообщает "Свободная пресса". Во-первых, Су-24 назвали "ударными истребителями", а это не так. Во-вторых, японцы совершили не перехват, а осуществили сопровождение, поскольку на самом деле бомбардировщики не собирались нарушать воздушное пространство соседнего государства. В-третьих, Су-24 действительно способны нести на борту ядерное оружие, но только тактическое.

Мощность тактических бомб не превышает десяти килотонн. Данное оружие может быть использовано для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайшем тылу. Радиус его действия не превышает нескольких десятков километров.

Такие бомбы есть у всех членов "ядерного клуба". Их способны брать на борт, например, американские истребители F-16, расквартированные в Японии. "Однако Россия не кричит "караул!", когда американский истребитель появляется в зоне досягаемости наших границ", – пишет военный обозреватель Владимир Тучков.

Японское издание Diplomat утверждает, что за прошлый год "число перехватов российских самолетов возросло на 29%". Однако достоверных цифр, которые бы доказывали этот тезис, не приводится. К тому же японские журналисты неверно определили тип Су-24: это явно были не самолеты радиоэлектронной борьбы Су-24МП, которые после распада СССР достались Украине, а самолеты-разведчики Су-24МР.

"Его использование при полетах неподалеку от японских берегов имеет смысл, поскольку на островах расположены американские военные базы, которые необходимо "инспектировать". Ничего "ударного" на этом самолете нет – никаких бомб и ракет, ни ядерных, ни обычных", - сообщает СП.

При этом дислоцированные на Дальнем Востоке американские самолеты-разведчики "работают на износ". Полеты вдоль российских границ регулярно совершают разведчик RC-135V, противолодочный самолет P-8 Poseidon и стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Кроме того, воздушную разведку авиация стран НАТО регулярно проводит в районе Крымского полуострова.

В этой ситуации нет ничего удивительного в том, что российские самолеты проводят инспекционные облеты Японских островов на регулярной основе. Но это вовсе не означает, что Москва собирается нанести по Токио ядерный или обычный удар.