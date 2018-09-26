Нибиру
- Нибиру атакует: НЛО мчатся к Земле
- Уже рядом: Нибиру засекли в Москве и Владивостоке
- Последние выходные: Нибиру уже на подлете
В то время как США и Россия возродили гонку вооружений и вбухивают миллиарды в новые подлодки и самолеты, на мировой рынок оружия потихоньку выходит крайне воинственная Япония. Проигрыш Токио во Второй мировой войне надолго "отвадил" ее от милитаризации, но похоже, сейчас времена изменились. Недавно стало известно о намерении властей вложить $55 млрд в создание собственного истребителя нового поколения.
А теперь, как сообщает японское агентство Jiji Press, Минобороны страны начало разрабатывать планирующие сверхзвуковые бомбы-глайдеры, которые предназначены для поражения целей на больших расстояниях с высоты нескольких десятков километров. Похожие проекты есть у России, Китая и США.
Как и российский гиперзвуковой блок "Авангард", японский глайдер будет разгонять ракета, правда, Токио не уточняет, будет ли он таким же быстрым, но, скорее всего, речь идет о гиперзвуковых скоростях.
В Минобороны Токио подчеркнули, что новые бомбы, которые планируется принять на вооружение в 2026 г., и разрабатываемые крылатые ракеты большой дальности позволят японским вооруженным силам наносить сокрушительные удары по базам противника. При этом подчеркивается, что в первую очередь Токио разместит новое оружие вокруг острова Сенкаку, который формально считается японским, но по сути занят китайскими войсками.
Кроме того, Япония не забывает и про Курильские острова, которые также считает своими. Поэтому разработку нового оружия вряд ли проигнорировали российские военные.
Дипломаты двух стран ищут способы воздействия на Москву
Французский лидер недоволен деятельностью клуба богатых стран