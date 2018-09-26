Сверхзвуковую бомбу будет невозможно сбить

В то время как США и Россия возродили гонку вооружений и вбухивают миллиарды в новые подлодки и самолеты, на мировой рынок оружия потихоньку выходит крайне воинственная Япония. Проигрыш Токио во Второй мировой войне надолго "отвадил" ее от милитаризации, но похоже, сейчас времена изменились. Недавно стало известно о намерении властей вложить $55 млрд в создание собственного истребителя нового поколения.

А теперь, как сообщает японское агентство Jiji Press, Минобороны страны начало разрабатывать планирующие сверхзвуковые бомбы-глайдеры, которые предназначены для поражения целей на больших расстояниях с высоты нескольких десятков километров. Похожие проекты есть у России, Китая и США.

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Как и российский гиперзвуковой блок "Авангард", японский глайдер будет разгонять ракета, правда, Токио не уточняет, будет ли он таким же быстрым, но, скорее всего, речь идет о гиперзвуковых скоростях.

В Минобороны Токио подчеркнули, что новые бомбы, которые планируется принять на вооружение в 2026 г., и разрабатываемые крылатые ракеты большой дальности позволят японским вооруженным силам наносить сокрушительные удары по базам противника. При этом подчеркивается, что в первую очередь Токио разместит новое оружие вокруг острова Сенкаку, который формально считается японским, но по сути занят китайскими войсками.

Кроме того, Япония не забывает и про Курильские острова, которые также считает своими. Поэтому разработку нового оружия вряд ли проигнорировали российские военные.