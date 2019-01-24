Россия избавится от ненужных Курил

В Киеве придумали схему, по которой Москва и Токио поделят спорный архипелаг

Президент РФ Владимир Путин стремится как можно более выгодно продать Японии часть Курильских островов, которые Москве по большому счету не нужны. Частью сделки может стать снятие западных санкций против РФ и признание российского статуса Крыма. О такой многоходовой комбинации наперебой пишут украинские СМИ.



Судьба Курильских островов не дает покоя украинским журналистам и политикам. Они воспринимают спор вокруг архипелага в контексте перспектив признания на Западе результатов референдума о вхождении Крыма в состав России. Поэтому и строят версии одна невероятнее другой. По мнению сайта "Обозреватель", спор вокруг Курил далек от завершения, но Москва и Токио уже находятся на этапе торгов.

"Путин не собирается за просто так отдавать территории, ему нужно добиться от Японии определенных обещаний, которые станут для Кремля гораздо более весомыми, чем пару островов на Дальнем Востоке", – написало украинское издание.

По мнению российского политика Ильи Пономарева, два самых южных острова Курильской гряды "имеют значение только потоками миграции рыбы", то есть представляют интерес лишь в контексте принадлежности территориальных вод вокруг них.

"Никто там не живет, военного значения нет, но земля лишней не бывает. Я думаю, что исторически вопрос будет решен компромиссом – из четырех островов два маленьких отдадут Японии, а два больших останутся за Россией. Вопрос в том, что Путин хочет что-то выторговать за это, он хочет иметь Японию союзником против западных санкций",

– объяснил оппозиционер. Он не исключает, что Токио вполне по силам прорвать санкционную блокаду, в которой оказалась Москва.

С Пономаревым не согласен российский журналист Александр Рыклин. По его мнению, Токио не станет ругаться с Вашингтоном из-за антироссийских санкций. Так что мирный договор, к которому стремятся обе страны, – "это просто слова".

"Чем сейчас японцы могут прельстить российское руководство, мне не очень понятно. Они не могут послабить санкционное давление. Да, они могут инвестировать в Россию, но и то, нужно понимать, что эти инвестиции будут серьезно ограничены санкционной политикой США, и японцы вряд ли пойдут на серьезный конфликт с Америкой по вопросу отношений с Россией", – отметил Рыклин.

Российский оппозиционный политик Ольга Курносова полагает, что Москва и Токио все же близки к подписанию мирного договора: это может произойти уже в нынешнем году. Об этом говорит, в частности, то, что встреча Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ длилась более трех часов, то есть стороны были решительно настроены продвинуться в этом вопросе.

"Сейчас достаточно трудно сказать, кто именно является ступором, кто пообещал больше, чем готов сделать, но одно мы можем сказать точно – уже намечена следующая дата переговоров, и вероятность того, что мирный договор будет заключен, остается. Сейчас Кремлю очень сложно заявить своему "ядерному" электорату, что они таки эти острова будут передавать. Соответственно нужно разворачивать пропагандистскую машину", – заявила Курносова.