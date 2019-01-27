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Японцам посоветовали забыть о Курилах

Синдзо Абэ и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Токио упустил все шансы вернуть острова

Последние переговоры японского премьера Синдзо Абэ и российского лидера Владимира Путина в очередной раз доказали безнадежность притязаний Страны восходящего солнца.

Токио не воспользовался шансами вернуть четыре острова Южных Курил, считает доцент токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун. Эксперт перечислил основные моменты, когда у японцев была реальная возможность получить вожделенные территории. Так, сделать это они могли в 90-х – начале 2000-х, когда наша экономика была не в лучшем состоянии: Москва могла согласиться на сделку в обмен на помощь, пишет Браун в статье для Nikkei Asian Review.

Фото: www.globallookpress.com

Еще один шанс японцы упустили, когда Крым вернулся в состав России – страна более охотно шла на переговоры на фоне международной изоляции после референдума на полуострове, отметил эксперт. Однако и эта возможность была упущена.

В итоге Токио сейчас идет на значительные уступки. К примеру, японцы готовы договориться о передаче всего двух островов. Но исход встречи Абэ и Путина, когда премьер Японии "уехал из Москвы с пустыми руками", говорит о нежелании России отдавать Южные Курилы, подчеркнул Браун. Он призвал Токио, наконец, отказаться от иллюзий, напомнив слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что две страны еще далеки от сотрудничества.

Более разумным для японцев в сложившейся ситуации было бы развитие сотрудничества в экономической и политической сферах, заявил эксперт, назвав сегодняшнее отношение Абэ к России "раболепным".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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