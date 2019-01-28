Японцы отказались от Курил

Мир с Россией стал важнее споров вокруг необитаемых островов

Заключать мирный договор с Москвой нужно без всяких условий. Так считают 42% японцев, опрошенных местным изданием Nikkei.

При этом 46% респондентов настаивают – договор можно подписывать только в обмен на острова Южно-Курильской гряды. А еще 10% вообще полагают, что Японии не стоит рассчитывать на получение спорных островов, передает URA.RU.

Среди россиян нашлось всего 14% согласных обменять территорию на мир. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ). Среди опрошенных 77% заявили, что юрисдикция Курильских островов не подлежит пересмотру. По мнению гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, внимание россиян к "курильскому вопросу" отмечается уже несколько десятилетий, причем даже намек на возможную передачу островов японцам вызывает в обществе волну возмущения, пишет "Царьград".

Четыре Курильских острова – Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи – вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и стали российскими после распада Советского Союза. Между тем мирное соглашение между Москвой и Токио так и не было подписано.

В последние годы Япония называла условием заключения мирного договора передачу островов. Причем в правительстве согласны не на все 4 острова, а даже на 2, как это было прописано в нератифицированной советско-японской декларации 1956 года. В частности, об этом документе напомнил парламенту в понедельник, 28 января, премьер Синдзо Абэ.

"Мы с президентом РФ Владимиром Путиным разделяем решительное стремление к тому, чтобы поставить точку в этой проблеме <…>, не передавая ее будущим поколениям", – цитирует Абэ РИА ФАН.

Японский премьер был с визитом в Кремле на прошлой неделе, но итоги переговоров не принесли Абэ радости.