Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Японцы отказались от Курил

Фото: commons.wikimedia.org/Anatoly Gruzevich
Мир с Россией стал важнее споров вокруг необитаемых островов

Заключать мирный договор с Москвой нужно без всяких условий. Так считают 42% японцев, опрошенных местным изданием Nikkei.

При этом 46% респондентов настаивают – договор можно подписывать только в обмен на острова Южно-Курильской гряды. А еще 10% вообще полагают, что Японии не стоит рассчитывать на получение спорных островов, передает URA.RU.

Среди россиян нашлось всего 14% согласных обменять территорию на мир. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ). Среди опрошенных 77% заявили, что юрисдикция Курильских островов не подлежит пересмотру. По мнению гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, внимание россиян к "курильскому вопросу" отмечается уже несколько десятилетий, причем даже намек на возможную передачу островов японцам вызывает в обществе волну возмущения, пишет "Царьград".

Четыре Курильских острова – Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи – вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и стали российскими после распада Советского Союза. Между тем мирное соглашение между Москвой и Токио так и не было подписано.

Фото: commons.wikimedia.org/CHK46 (CC BY-SA 4.0)

В последние годы Япония называла условием заключения мирного договора передачу островов. Причем в правительстве согласны не на все 4 острова, а даже на 2, как это было прописано в нератифицированной советско-японской декларации 1956 года. В частности, об этом документе напомнил парламенту в понедельник, 28 января, премьер Синдзо Абэ.

"Мы с президентом РФ Владимиром Путиным разделяем решительное стремление к тому, чтобы поставить точку в этой проблеме <…>, не передавая ее будущим поколениям", – цитирует Абэ РИА ФАН.

Японский премьер был с визитом в Кремле на прошлой неделе, но итоги  переговоров не принесли Абэ радости.

Фоторепортаж
Россия поставит на Курилах С-400
megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф" megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф" megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф"
megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф" megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф" megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф"
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Санкции сняты: США помиловали Россию

Запутавшиеся американцы больше не хотят карать российские компании

Забрали Крым: из Третьяковской галереи вынесли картину за миллион. LIVE

Неприметный мужчина украл полотно "Айпетри. Крым" на глазах у посетителей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей