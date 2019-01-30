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Ядерное оружие России отбило желание у Японии возвращать Курилы

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВ Токио устроили новый скандал из-за Курил
У Москвы нашли важное примущество в территориальном споре с Токио

Боевые возможности Восточного военного округа и Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке гарантированно нейтрализуют любые угрозы безопасности и территориальной целостности России.

Такой комментарий дало РИА "Новости" Министерство обороны РФ в ответ на статью генерала Анатолия Зайцева о том, что Токио легко захватит Сахалин и южные Курилы.

"Он (Зайцев) слишком далек от реальности и постулатов военной науки, чтобы воспринимать подобные оценки серьезно", – считают в Минобороны.

В своей статье Зайцев написал, что идея "Великой Японии до Урала" до сих пор актуальна для Токио. По мнению генерала, Соединенные Штаты не станут вмешиваться в конфликт между Россией и Японией, хотя и попытаются уговорить Кремль не применять ядерного оружия.

Нейтральным останется и Китай, который затем озвучит собственные территориальные претензии к России. Ну а после победы Токио на Курилах немедленно будут размещены американские военные базы. 

Фото: www.globallookpress.com

Не согласен с точкой зрения Зайцева и член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко. Он напомнил, что Россия – ядерная держава, поэтому потенциалы двух стран несоизмеримы.

"Правящие круги в Японии находятся в здравом уме и никогда не пойдут на такой сценарий, понимая цену, которую придется за это заплатить", – подчеркнул эксперт.

Такого же мнения придерживается политолог Юрий Якорь. "Войны не будет, Курилы останутся нашими", – сказал он в комментарии РИА ФАН

Валентина МАЙОРОВА
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