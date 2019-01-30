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Япония до Урала: Токио отберет Курилы в войне против Москвы

Фото: AP/TASS
Японцы имеют преимущество на Дальнем Востоке

Доктор военных наук генерал-полковник Анатолий Зайцев назвал сценарий, по которому может начаться вооруженный конфликт России с Японией.

По его словам, в случае войны Токио немедленно попросит разместить на Курилах американские базы. При этом японцы до сих пор мечтают о расширении территории за счет Сибири. Зайцев считает, что в конфликте на Дальнем Востоке в настоящий момент Токио имел бы превосходство над российской армией, передает "Военно-промышленный курьер".

Генерал отметил, что на востоке Россия имеет 25 подводных лодок, 10 боевых кораблей океанской морской зоны и 32 прибрежной. В то время как у Японии 66 кораблей, включая пять эсминцев-вертолетоносцев со сплошной полетной палубой и ангаром для самолетов типа F-35B, 18 подводных лодок, из них треть – новые.

Кроме того, у Токио есть 7 ракетных, 8 десантных, 25 минно-тральных катеров, 5 морских танкеров, 2 корабля управления, 2 поисково-спасательных судна, 1 минный заградитель, 3 БДК и 2 малых десантных, порядка 180 самолетов и 140 вертолетов.

Таким образом, японцы могут нанести неожиданный удар по Южным Курилам и Сахалину. При этом Вашингтон, по мнению эксперта, не станет вмешиваться в конфликт, но будет убеждать Москву не применять ядерное оружие. 

После возможного завоевания Курил на полуострове "уже на следующий день" появятся военные базы США, отмечает телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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