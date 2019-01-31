План Токио разбился о несговорчивость Москвы

Некогда мэр Первопрестольной Юрий Лужков назвал причину, по которой сорвался план Японии по возвращению Курильских островов. Их в полном объеме, то есть все четыре, пообещал Токио первый президент РФ Борис Ельцин. Однако его преемник Владимир Путин отстоял щедрый подарок, который предназначался Стране восходящего солнца, и Курилы остались российской территорией. Не без вмешательства экс-мэра столицы, кстати.

Знаковое событие произошло в миллениум. В начале нулевых был создан российско-японский "совета мудрецов", который как раз и занимался Курильским вопросом. Новое объединение возглавили бывший премьер Японии Иосиро Мори и Лужков. Последний согласился на этот пост только после того, как убедился, что Путин не собирается разбрасываться островами.

"Владимир Владимирович [Путин] мне сказал: "Да, речь не идет о том, чтобы отдать острова". Я говорю: "В этом случае я согласен возглавить со стороны России "совет мудрецов"",

– вспомнил Лужков, передает РИА "Новости".

По словам бывшего градоначальника, "совет мудрецов" созывался систематически, однако результат всех заседаний был нулевым. Японцы смекнули, что "протащить" свой план не получится, и новый орган был упразднен.

Токио отказался от Курильского архипелага и южного Сахалина, которые стали частью России по итогам Второй мировой войны, о чем свидетельствует Сан-Францисская декларация 1951 года, напоминает "Царьград". Однако японцы действуют по принципу: надежда умирает последней, – и не прекращают грезить о передаче островов.