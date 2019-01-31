Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лужков рассказал о провале Японии с возвращением Курильских островов

Фото: www.globallookpress.com
План Токио разбился о несговорчивость Москвы

Некогда мэр Первопрестольной Юрий Лужков назвал причину, по которой сорвался план Японии по возвращению Курильских островов. Их в полном объеме, то есть все четыре, пообещал Токио первый президент РФ Борис Ельцин. Однако его преемник Владимир Путин отстоял щедрый подарок, который предназначался Стране восходящего солнца, и Курилы остались российской территорией. Не без вмешательства экс-мэра столицы, кстати.

Знаковое событие произошло в миллениум. В начале нулевых был создан российско-японский "совета мудрецов", который как раз и занимался Курильским вопросом. Новое объединение возглавили бывший премьер Японии Иосиро Мори и Лужков. Последний согласился на этот пост только после того, как убедился, что Путин не собирается разбрасываться островами. 

"Владимир Владимирович [Путин] мне сказал: "Да, речь не идет о том, чтобы отдать острова". Я говорю: "В этом случае я согласен возглавить со стороны России "совет мудрецов"",

– вспомнил Лужков, передает РИА "Новости". 

По словам бывшего градоначальника, "совет мудрецов" созывался систематически, однако результат всех заседаний был нулевым. Японцы смекнули, что "протащить" свой план не получится, и новый орган был упразднен.

Токио отказался от Курильского архипелага и южного Сахалина, которые стали частью России по итогам Второй мировой войны, о чем свидетельствует Сан-Францисская декларация 1951 года, напоминает "Царьград". Однако японцы действуют по принципу: надежда умирает последней, – и не прекращают грезить о передаче островов. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Доллар обвалится в феврале

Стал известен сценарий, при котором курс рубля останется высоким

В Токио устроили новый скандал из-за Курил

Требование сдать телефоны оскорбило японцев до глубины души

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей