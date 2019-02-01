США мешают Японии забрать у России Курилы

Вашингтон привык вытирать ноги о Токио

Пока Япония не добьется от США хоть немного суверенитета, российских Курил ей не видать. Об этом шведскому изданию Nyhetsbanken заявили местные эксперты.

За последние годы японский премьер Синдзо Абэ 25 раз встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, поднимая вопрос о юрисдикции четырех островов Южно-Курильской гряды. И хотя Москва постоянно указывает на незыблемость итогов Второй мировой войны, после которой спорные острова перешли СССР, камень преткновения в другом. Россия опасается, что в непосредственной близости от ее территории появится американское оружие, направленное против нее.

В Токио эти опасения понимают и пытаются развеять. Премьер Абэ, в частности, заявлял, что японское правительство никогда не пустит американских военных на Курилы.

"Хотя, согласно договору о безопасности с США, американцы имеют право использовать японскую территорию, правительство Японии должно дать свое согласие на размещение баз", – цитирует шведское издание слова Абэ.

Вот только взгляд США на эту проблему кардинально противоположный. Начальник войск США в Японии генерал Джерри Мартинес на днях заявил, что Вашингтон "пока не планирует размещать свое оружие на Курильских островах". Тем самым он дал понять и Токио, и Москве, где решаются подобные вопросы.

"Пока США обращаются с Японией как с ковриком для ног, никакого решения (по Курилам) достигнуто не будет", – резюмирует издание.

Впрочем, сейчас Токио пытается подойти к вопросу спорных территорий с другой стороны, заявляя, что на Курильские острова вовсе не претендует. Думается, вряд ли ему это поможет.