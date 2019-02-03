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Японцы не верят в передачу Курил

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Токио не удастся заполучить "Северные территории"

Политика премьера Японии Синдзо Абэ не приведет к заключению мирного договора.

Такое мнение выразили жители Страны восходящего солнца во время опроса, который провело агентство Киодо. Более 88 процентов японцев не надеются, что южные острова Курильской гряды отойдут стране при Абэ. Ставку на нынешнего премьера сделали лишь 7,3% опрошенных.

Ранее об упущенных шансах вернуть острова рассказали эксперты.  Доцент токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун считает, что японцам следует забыть о Курилах и сосредоточиться на сотрудничестве с Россией в экономической и политической сферах.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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